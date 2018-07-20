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سناتور أمريكي بارز يدعو لمنع ترامب من لقاء بوتين على انفراد

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سناتور أمريكي بارز يدعو لمنع ترامب من لقاء بوتين على انفراد
Reuters JAMES LAWLER DUGGAN
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر
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اعتبر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أنه يتعين على الرئيس دونالد ترامب ألا يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع ثنائي آخر قبل اتضاح تفاصيل قمة هلسنكي.

وقال شومر في بيان له أمس الخميس: "حتى نعرف ماذا حدث خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين في هلسنكي، يجب ألا تكون هناك أي لقاءات ثنائية أخرى للرئيس مع بوتين لا في الولايات المتحدة ولا روسيا ولا في أي مكان آخر".

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وفي وقت سابق دعا عضوان ديمقراطيان في الكونغرس لاستجواب مترجمة ترامب أمام المشرعين حول حقيقة ما دار خلال لقاء الرئيسين في العاصمة الفنلندية الاثنين الماضي، وذلك لـ"تبديد الشكوك في ما إذا كان ترامب قد قدم أي تنازلات لنظيره الروسي أم لا".

المصدر: رويترز

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