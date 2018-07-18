مترجمة ترامب مطالبة بكشف أسرار قمة هلسنكي

دعا عضوان بالكونغرس الأمريكي لمثول مترجمة الرئيس دونالد ترامب أمام المشرعين، لتطلعهم على حقيقة ما دار خلال اللقاء الذي جمع ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين في هلسنكي.

وطالبت السناتورة جين شاهين، عن الحزب الديمقراطي، عبر تغريدة نشرتها الثلاثاء، باستدعاء المترجمة مارينا غروس التي حضرت الاجتماع، من أجل الإدلاء بشهادتها أمام الكونغرس.

وقالت شاهين في تغريدتها: "إنني أدعو إلى عقد جلسة استماع مع مترجمة الولايات المتحدة التي كانت حاضرة في اجتماع الرئيس ترمب مع بوتين للكشف عما ناقشاه بشكل خاص. ويمكن لهذه المترجمة أن تساعد في تحديد ما دار وما وعد به رئيس الولايات المتحدة لبوتين نيابة عنا".

I’m calling for a hearing with the U.S. interpreter who was present during President Trump’s meeting with Putin to uncover what they discussed privately. This interpreter can help determine what @POTUS shared/promised Putin on our behalf. — Sen. Jeanne Shaheen (@SenatorShaheen) 17 июля 2018 г.

أما عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، جو كيندي الثالث، فدعا هو الآخر إلى الاستماع للمترجمة.

وقال كيندي في تغريدة له: "لقد كان يوما حزينا لا يمكن للولايات المتحدة أن تعتمد فيه على رئيسها الذي باع أمننا وديمقراطيتنا ومصداقيتنا إلى عدو لا يزال يهاجم أمتنا ويقوض قيمنا".

وتابع: "يجب أن تمثل مترجمة ترمب أمام الكونغرس، وتشهد على ما قيل بشكل خاص، وإذا كان الجمهوريون غاضبين كما يزعمون، فيجب أن يصدروا أمر الاستدعاء اليوم".

And that was only what we saw on live TV. @realDonaldTrump’s translator should come before Congress and testify as to what was said privately immediately. If Republicans are as outraged as they claim, then issue the subpoena today. 2/2 — Rep. Joe Kennedy III (@RepJoeKennedy) 16 июля 2018 г.

ولم يعالج كيندي أو شاهين مسألة ما إذا كانت شهادة المترجمة المفترضة تتوافق مع أخلاق المترجم المهنية أو مع القواعد التي تتبعها الحكومة.

وقي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر حكومية، أن مسؤولين أمريكيين سيستجوبون غروس، لكن بصورة غير رسمية، لأن وظيفة المترجم في المحادثات هي نقل الكلام بشكل صحيح، وليس تسجيل محتوى اللقاء.

واجتمع ترامب ببوتين في لقاء ثنائي جمع بينهما فقط، إلى جانب المترجمين لمدة ساعتين، قبل أن تبدأ مباحثات شارك فيها مسؤولون من البلدين.

واعترف ترامب خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، بخطئه خلال مؤتمر صحافي جمعه ببوتين في هلسنكي، عندما قال إنه "لا يرى سببا لتدخل روسيا في الانتخابات" لعام 2016، وأكد قبوله بما خلصت إليه الاستخبارات، إلا أنه شدد على أن ذلك التدخل لم يؤثر على النتائج.

المصدر: وكالات