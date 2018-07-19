الموساد: ساعدنا في إحباط "مخطط إرهابي" إيراني في فرنسا

زعم جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) أنه ساهم في إحباط مخطط كان يستهدف معارضين إيرانيين في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء في تقرير للموساد، رفعت عنه السرية اليوم الخميس، أن الموساد قدم معلومات استخباراتية هامة لألمانيا وفرنسا وبلجيكا، ما أدى إلى اعتقال عدد من الأشخاص، بمن فيهم دبلوماسي إيراني.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا أعلنت في يونيو الماضي عن اعتقال أشخاص خططوا لاستهداف اجتماع لـ "المجلس الوطني للمقاومة" التابع للمعارضين الإيرانيين في الخارج. ووجهت أصابع الاتهام إلى إيران.

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ونفت إيران علاقتها بالتخطيط للهجوم، واصفة ما حدث بأنه "عملية مفبركة" دبرتها شخصيات من المجلس المذكور.

بدوره، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدول الأوروبية على خلفية هذا الحادث إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة من إيران والكف عن "سياسة الإرضاء" تجاهها.

المصدر: هآرتس