نتنياهو يدعو الأوروبيين إلى موقف أكثر شدة تجاه إيران

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دول أوروبا لاتخاذ موقف أكثر شدة تجاه إيران على خلفية اعتقال دبلوماسي إيراني وآخرين للاشتباه بتخطيطهم لاستهداف معارضين إيرانيين في باريس.

واعتبر نتنياهو أن "إحباط هذا الهجوم ليس من قبيل الصدفة"، مضيفا: "أدعو قادة أوروبا إلى وقف تمويل النظام الإرهابي الذي يمول الإرهاب ضدكم على أراضيكم.. كفوا عن سياسات الإرضاء والضعف تجاه إيران".

وأشار نتنياهو إلى أن تزامن إحباط المخطط مع زيارة روحاني لأوروبا التي سعى خلالها لحماية الفوائد الاقتصادية من الاتفاق النووي، هو "مثال على نفاق إيران ووقاحتها".

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ويأتي ذلك بعد اعتقال إيرانيين بينهم دبلوماسي في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا، لاشتباه بتدبيرهم لهجوم ضد ما يسمى بـ "المجلس الوطني للمقاومة" التابع للمعارضين الإيرانيين في الخارج، والذي كان يخطط لعقد اجتماع في باريس.

ونفت إيران علاقتها بالتخطيط للهجوم، واصفة ما حدث بأنه "عملية مزيفة" دبرتها شخصيات من المجلس المذكور.

المصدر: رويترز