طهران تستدعي سفراء أوروبيين احتجاجا على اعتقال دبلوماسي إيراني

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء أنها استدعت سفيري بلجيكا وفرنسا والقائم بأعمال السفير الألماني على خلفية اعتقال دبلوماسي إيراني على الأراضي الألمانية بطلب من فرنسا.

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وأوضحت الوزارة في بيان أن مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أعرب للمسؤولين الغربيين عن احتجاج شديد اللهجة من إيران على هذا الإجراء وأكد على حصانة الدبلوماسيين وفق اتفاقية فيينا، مطالبا السلطات الألمانية بالإفراج الفوري ودون قيود عن الدبلوماسي الإيراني.

وأكد عراقجي أن هذه القضية "ليست إلا مؤامرة لضرب العلاقات الإيرانية الأوروبية وهي تأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس، حسن روحاني، إلى أوروبا"، مشددا على أن الحادث حصل في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يجري الاجتماع المرتقب بين وزراء خارجية إيران ودول مجموعة 4 + 1 (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، "وذلك من أجل المصالح الأمريكية والأهداف الصهيونية".

وأوضح عراقجي قائلا، حسب البيان: "وفق الوثائق والشواهد الموجودة فإن دور زمرة خلق الإرهابية واضح في هذه القضية كما قد تم ضبط مواد متفجرة برفقة شخصين ينتميان لهذه العصابة الإرهابية".

كما قدمت الخارجية الإيرانية مذكرة احتجاج للسفير البلجيكي بسبب طلب حكومة بلاده نقل هذا الدبلوماسي الإيراني المعتقل من ألمانيا إلى بلجيكا.

وأكد سفيرا فرنسا وبلجيكا والقائم بأعمال سفير ألمانيا أنهم سيقومون بإيصال المعلومات اللازمة إلى سلطات بلادهم وسيبلغونهم بمطالب إيران ومواقفها حيال هذه القضية.

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وأعلنت النيابة البلجيكية في الـ 2 من يونيو الماضي عن إحباط "هجوم إرهابي" لاستهداف مؤتمر لمنظمة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض قرب باريس يوم 30 يونيو.

وبحسب النيابة البلجيكية، فقد احتجز خلال إحباط الهجوم مواطنان بلجيكيان في بروكسل وكذلك دبلوماسي إيراني في ألمانيا بالإضافة إلى متهمين في فرنسا.

وأوضحت السلطات البلجيكية أن الدبلوماسي من مواليد عام 1971، ويعمل في السفارة الإيرانية في العاصمة النمساوية فيينا.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية + وكالات