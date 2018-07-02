ظريف يعلق على احتجاز دبلوماسي إيراني في ألمانيا

في أول تعليق من إيران على احتجاز دبلوماسي من البلاد في ألمانيا، أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن استعداد بلاده للتعاون من أجل كشف حقيقة هذه "المؤامرة الشريرة".

وقال ظريف، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "يا لها من مصادفة ملائمة: ما إن بدأنا الزيارة الرئاسية إلى أوروبا حتى تطفوا على السطح قضية عملية إيرانية مزعومة ويجري اعتقال المتآمرين".

وأضاف ظريف: "إن إيران تدين قطعا كل أشكال العنف والإرهاب أينما كان، وهي مستعدة للعمل مع جميع الجهات المعنية لكشف حقيقة هذه المؤامرة الشريرة الزائفة".

How convenient: Just as we embark on a presidential visit to Europe, an alleged Iranian operation and its “plotters” arrested. Iran unequivocally condemns all violence & terror anywhere, and is ready to work with all concerned to uncover what is a sinister false flag ploy. — Javad Zarif (@JZarif) 2 июля 2018 г.

وأعلنت النيابة البلجيكية في وقت سابق من اليوم عن إحباط "هجوم إرهابي" كان من المخطط أن يستهدف مؤتمرا لمنظمة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض في باريس يوم 30 يونيو.

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وبحسب النيابة البلجيكية، احتجز خلال إحباط الهجوم مواطنون بلجيكيون في بروكسل وكذلك دبلوماسي إيراني في ألمانيا بالإضافة إلى متهمين في فرنسا.

وأوضحت السلطات البلجيكية أن الدبلوماسي من مواليد 1971 ويعمل في السفارة الإيرانية لدى العاصمة النمساوية فيينا.

ويجري الإعلان عن هذا الحادث بالتزامن مع مغادرة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بلاده إلى أوروبا لزيارة كل من سويسرا والنمسا.

المصدر: تويتر + RT