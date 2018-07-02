بلجيكا: احتجاز دبلوماسي إيراني في ألمانيا على خلفية إحباط هجوم إرهابي في فرنسا

أعلنت النيابة البلجيكية إحباط هجوم على معارضين إيرانيين في فرنسا أثناء عملية احتجز في إطارها دبلوماسي إيراني في ألمانيا.

وأفادت النيابة البلجيكية في بيان أصدرته اليوم الاثنين باحتجاز شخصين للاشتباه بتخطيطهما لاستهداف أعضاء من منظمة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض، الذي يتخذ من باريس مقرا له، عبر تنفيذ "هجوم إرهابي" في فرنسا يوم 30 يونيو.

وأوضحت النيابة أن الموقوفين هما رجل يبلغ من 38 عاما وامرأة تبلغ من العمر 33 عاما وهما مواطنان بلجيكيان من أصول إيرانية.

وألقت الشرطة المحلية القبض على المشتبه بهما يوم السبت الماضي في أحد أحياء العاصمة البلجيكية بروكسل، وضبط بحوزتهما 500 غرام من مادة بيروكسيد الأسيتون الناسفة.

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وفي بيان أصدرته لاحقا، ذكرت النيابة البلجيكية أن السلطات الألمانية احتجزت مواطنا إيرانيا أجرى اتصالات مع أحد الموقوفين في بلجيكا، وأوضحت أنه دبلوماسي ويعمل في سفارة إيران لدى العاصمة النمساوية فيينا ومن مواليد 1971.

كما أضافت النيابة أن متهمين آخرين احتجزوا في أراضي فرنسا من قبل السلطات المحلية في إطار التحريات في القضية ذاتها.

جدير بالذكر أن احتجاز الدبلوماسي الإيراني الذي يعمل في السفارة بفيينا يجري في الوقت الذي يعتزم فيه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، زيارة النمسا الأربعاء المقبل.

وكانت الشرطة القضائية البلجيكية أعلنت الشهر الماضي، أن 244 شخصا اعتقلوا للاشتباه في صلتهم بالإرهاب، خلال العام 2017، وذلك في إطار تشديد الشرطة الفيدرالية مراقبة الحدود.

المصدر: وكالات