مسؤول إيراني: ترامب طلب لقاء روحاني 8 مرات

أعلن رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني 8 مرات.

وأوضح واعظي في حديث للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء، أن فريق روحاني تلقى 8 طلبات من الإدارة الأمريكية لعقد لقاء بين ترامب والرئيس الإيراني خلال زيارة الأخير لنيويورك للمشاركة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر عام 2017.

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات ترامب التي أدلى بها الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إنه في لحظة معينة سيتصل به مسؤولون إيرانيون وسيطلبون "عقد صفقة".

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي يوم الاثنين الماضي إنه إذا أرادت الولايات المتحدة عقد صفقة مع إيران، فسيضطر ترامب للقيام بالاتصال.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق حول برنامج إيران النووي، وأعلنت أنها ستعيد فرض العقوبات على إيران.

المصدر: تسنيم