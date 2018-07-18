بريطانيا.. إدانة معجب بـ"داعش" خطط لقطع رأس تيريزا ماي

أدانت محكمة بريطانية متطرفا أعلن إعجابه بتنظيم "داعش" بتهمة تخطيطه لاغتيال رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء.

واتُهم نعيمور زكريا رحمان (20 عاما)، بتخطيطه لتفجير عبوة ناسفة عند مدخل مقر رئيسة الوزراء، وقتل الحراس الموجودين هناك، ومن ثم مهاجمة تيريزا ماي باستخدام سكين أو بندقية.

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وألقي القبض على رحمان، المنحدر من منطقة برمنغهام في إنكلترا، في نوفمبر 2017، بعد تسلمه عبوة ناسفة وهمية من أحد عملاء الاستخبارات.

وفي الشهر الماضي، أوردت صحيفة "أندبندنت" البريطانية أن رحمان، الذي أعرب عن إعجابه بسلمان عبيدي، منفذ تفجير "مانشستر أرينا" لصالح تنظيم "داعش"، وكان يخطط لقطع رأس تيريزا ماي، وتجذبه كثيرا فكرة "دخول الجنة بعد الموت ولقاء 72 حورية هناك".

وقال الادعاء العام إن المتطرف كان مستعدا لأن يُقتل أثناء الهجوم.

ولم يتم النطق بالحكم في حق المدان بعد.

المصدر: أسوشيتد برس + تاس