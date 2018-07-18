أوكرانيا.. نصب تذكاري لمرتش ذهبي!

وضع نشطاء في العاصمة الأوكرانية نصبا للفساد قرب مبنى الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد، ووعد هؤلاء بنقل هذا النصب، عند اللزوم، إلى مؤسسات أخرى معنية في محاربة هذه الظاهرة .

ويبلغ علو هذا النصب التذكاري حوالي مترين، وهو عبارة عن تمثال ذهبي لموظف حكومي تحيط به خلف القضبان، أكياس مليئة بسبائك الذهب، وتمتلئ جيوبه بالأوراق النقدية.

ويحمل هذا التمثال المذهب لوحة كتب عليها كلمة "مرتشي"، فيما تتناثر تحت قدميه دولارات أمريكية.

وقد بلغت تكلفة إعداد هذا التمثال الذي يمثل "المرتشي الذهبي" ما يعادل 38 دولارا.

ويكرس هذا النصب لجميع "المرتشين" في أوكرانيا، وقد وضع بهدف لفت الانتباه إلى ضرورة إنزال العقاب العادل بهم.

يذكر أن أوكرانيا تعد واحدة من أكثر البلدان ارتفاعا في معدلات الفساد، وأظهرت أحدث دراسة بهذا الشأن، أشرفت عليها مؤخرا شركة "PwC" الدولية، أن مستوى الرشوة في المؤسسات الأوكرانية ارتفع من 55% عام 2016، إلى 73% في العام الجاري.

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