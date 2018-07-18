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اعتقال روسي في المغرب مطلوب للإنتربول بتهمة الإرهاب

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اعتقال روسي في المغرب مطلوب للإنتربول بتهمة الإرهاب
AFP FADEL SENNA
المغرب، أرشيف
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اعتقلت الشرطة المغربية مواطنا روسيا يبحث عنه الإنتربول بتهمة التورط في الإرهاب.

ونقلت جريدة "Hespress" الإلكترونية المغربية عن مصادر في الشرطة، أنه تم اعتقال المواطن الروسي في مطار الدار البيضاء الدولي الذي كان ينوي أن يتجه منه إلى الإمارات.

ولم تذكر الصحيفة اسم المعتقل، مشيرة فقط إلى أنه في الـ48 من عمره.

ويقوم المحققون المحليون حاليا بتحري ما إذا كان المعتقل متورطا في أعمال إرهابية على الأراضي المغربية.

كما تدرس المغرب مسألة تسليمه لروسيا.

المصدر: KP.ru

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