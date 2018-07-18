رئيس بوليفيا: ترامب عدو للبشرية

وصف رئيس بوليفيا، إيفو موراليس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "عدو للبشرية".

ونقلت إذاعة "W" عن تصريح لموراليس أدلى به في منتدى "سان باولو" في كوبا، قال فيه: "إن العدو في هذا الزمن هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إنه عدو للبشرية ولكوكب الأرض".

وأشار موراليس أيضا إلى أن "الأفكار المناهضة للإمبريالية التي كان يعلنها الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، تعد اليوم أكثر أهمية مما كانت عليه سابقا".

المصدر: نوفوستي