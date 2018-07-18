ترامب يفسر عدم وصفه روسيا بالعدو

فسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دوافعه لعدم إطلاق صفة العدو على روسيا في تصريحاته التي سبقت قمة هلسنكى.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية رد ترامب على سؤال ما إذا كان يعتبر روسيا أهم عدو لبلاده بالقول: "لديهم جيش قوي، لكن اقتصادهم، كما تعلمون، أصغر بكثير منه في الصين، لذا لا أريد استخدام حتى كلمة "الخصم". يمكننا جميعا العمل معا، يمكننا فعل ذلك بشكل جيد جدا، والكل يمكن أن يكون بخير وأن يعيش في سلام".

وفي وقت سابق أعلن ترامب أنه ينظر إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين باعتباره "ليس عدوا بل منافسا، قد يصبح صديقا في يوم ما".

وقال مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف، ردا على تصريح ترامب، إن "موسكو تعتبره شريكا في المفاوضات".

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والكثير من الساسة في الولايات المتحدة يطلقون على روسيا لا تسمية "الخصم" فحسب، بل و"العدو" أيضا، وينتقدون ترامب لعدم استخدام مثل هذه العبارة.

يذكر أن الاقتصاد الروسي أصغر حجما من الأمريكي بـ 13 ضعفا، ومن الصيني بـ 8 أضعاف.

المصدر: نوفوستي