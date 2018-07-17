ترامب: الناتو أصبح أقوى بجهودي فقط ولقائي مع بوتين أفضل من قمة الناتو

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فضله الشخصي في تعزيز حلف الناتو وزيادة تمويله، كما اعتبر لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خير من قمة الناتو.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كان عندي لقاء رائع مع الناتو. وهم دفعوا 33 مليار دولار وسيدفعون مئات المليارات في المستقبل بفضلي فقط".

I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июля 2018 г.

وأضاف أن "الناتو كان ضعيفا، لكنه قوي الآن من جديد (وهذا أمر سيء لروسيا). وتتحدث وسائل الإعلام فقط بأنني كنت فظا مع القادة، لكنها لا تتحدث أبدا عن الأموال!".

وفي تغريدة أخرى، أشار ترامب إلى أن لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "كان حتى أفضل" من اللقاء مع الناتو، معبرا عن أسفه لـ "عدم تغطية (وسائل الإعلام) لذلك الحدث بهذه الطريقة".

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يذكر، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي خلال القمة الأخيرة للناتو أثارت تساؤلات لدى حلفاء واشنطن في الحلف، حيث ألمح إلى أنه بإمكانه الانسحاب من الحلف من دون موافقة الكونغرس، ولكن في الوقت ذاته أشار إلى أنه لا يعتزم القيام بذلك، ووصف اجتماعاته مع قادة الناتو بـ "الرائعة".

وواجه ترامب انتقادات واتهامات بأنه "يتسبب بالانقسام" في الناتو على إثر هذه التصريحات، الأمر الذي نفاه ترامب في وقت لاحق.

المصدر: RT