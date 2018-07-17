 
مباشر

ترامب: الناتو أصبح أقوى بجهودي فقط ولقائي مع بوتين أفضل من قمة الناتو

أخبار العالم

ترامب: الناتو أصبح أقوى بجهودي فقط ولقائي مع بوتين أفضل من قمة الناتو
AFP Brendan Smialowski
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kj0l

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فضله الشخصي في تعزيز حلف الناتو وزيادة تمويله، كما اعتبر لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خير من قمة الناتو.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كان عندي لقاء رائع مع الناتو. وهم دفعوا 33 مليار دولار وسيدفعون مئات المليارات في المستقبل بفضلي فقط".

وأضاف أن "الناتو كان ضعيفا، لكنه قوي الآن من جديد (وهذا أمر سيء لروسيا). وتتحدث وسائل الإعلام فقط بأنني كنت فظا مع القادة، لكنها لا تتحدث أبدا عن الأموال!".

وفي تغريدة أخرى، أشار ترامب إلى أن لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "كان حتى أفضل" من اللقاء مع الناتو، معبرا عن أسفه لـ "عدم تغطية (وسائل الإعلام) لذلك الحدث بهذه الطريقة".

إقرأ المزيد
ترامب يعلن أنه يستطيع الانسحاب من الناتو ويصف القمة بأنها "ناجحة ورائعة"

يذكر، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي خلال القمة الأخيرة للناتو أثارت تساؤلات لدى حلفاء واشنطن في الحلف، حيث ألمح إلى أنه بإمكانه الانسحاب من الحلف من دون موافقة الكونغرس، ولكن في الوقت ذاته أشار إلى أنه لا يعتزم القيام بذلك، ووصف اجتماعاته مع قادة الناتو بـ "الرائعة".

وواجه ترامب انتقادات واتهامات بأنه "يتسبب بالانقسام" في الناتو على إثر هذه التصريحات، الأمر الذي نفاه ترامب في وقت لاحق.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا