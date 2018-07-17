الاستخبارات التركية تعتقل صحفيا معارضا في أوكرانيا

أفادت تقارير إعلامية تركية وأوكرانية بأن الاستخبارات التركية اعتقلت الصحفي والمدون المعارض يوسف إينان المقيم في أوكرانيا، والمتهم في تركيا بانتمائه إلى منظمة الداعية فتح الله غولن.

وأفادت صحيفة "ديلي صباح" التركية بأن يوسف إينان متهم بنشر "دعاية إرهابية" عبر عدة مواقع إعلامية كان يديرها من أوكرانيا. وحسب المصادر الأمنية للصحيفة، فإن إينان كان ينشر مقالات داعمة لمنظمة غولن، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، وتحملها المسؤولية عن محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو عام 2016.

من جهتها أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن إينان تم اعتقاله في مدينة نيكولايف جنوب أوكرانيا يوم أمس، ونقلته إلى تركيا.

وأشارت التقارير الصحفية الأوكرانية إلى أن هذه العملية على الأراضي الأوكرانية نفذت دون أي تنسيق رسمي مع سلطات البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أنها ليست العملية الأولى لاعتقال أشخاص تتهمهم تركيا بالانتماء إلى منظمة غولن، تجريها الاستخبارات التركية في الخارج.

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري اعتقلت الاستخبارات رجل الأعمال التركي صالح زكي يغيت في أوكرانيا وعيسى أوزدمير الذي تعتبره أنقرة مسؤولا عن تمويل منظمة غولن، في أذربيجان.

وفي أبريل الماضي جلبت الاستخبارات التركية 3 متهمين بالانتماء إلى تنظيم غولن من الغابون.

المصدر: وسائل إعلام تركية وأوكرانية