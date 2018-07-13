الاستخبارات التركية تنجح في اصطياد عضوين بارزين في "تنظيم" غولن!

أعلنت وسائل إعلام تركية أن الاستخبارات التركية نجحت في الإمساك بـ"عضوين بارزين" في "تنظيم" الداعية التركي المعارض الشهير "فتح الله غولن"، واستعادتهما من أذربيجان وأوكرانيا.

وقال موقع "ترك برس" الإخباري إن نجاح جهاز الاستخبارات التركية في جلب هذه الشخصين من الخارج يتزامن مع اقتراب ذكرى المحاولة الانقلابية الفاشلة صيف 2016، التي تتهم أنقرة غولن وتنظيمه بالوقوف ورائها.

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وقد كُشف أن الشخصين المعنيين، وهما عيسى أوزدامير، وصالح زكي يغيت، كانت صدرت بحقهما، بحسب مصادر أمنية تركية، مذكرة جلب من الخارج.

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هذه المصادر أوضحت أن عناصر من الاستخبارات التركية ألقت القبض على أوزدامير في أذربيجان، ووضعت يدها على يغيت في أوكرانيا، ومن بعد تم نقلهما إلى إسطنبول بواسطة طائرة خاصة، مشيرة بالخصوص إلى أن جهاز الاستخبارات التركي يواصل مطاردة عناصر تنظيم غولن.

المصدر: ترك برس