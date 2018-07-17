تشيريشيف ضمن قائمة اللاعبين الـ5 الأكثر إبداعا في مونديال روسيا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قائمة من 5 لاعبين أبدعوا مع منتخبات بلدانهم خلال النسخة الـ21 من نهائيات كأس العالم التي استضافتها روسيا.

وجاء ضمن قائمة نجوم الفيفا الخمسة المكتشفة، نجم المنتخب الروسي دينيس تشيريشيف، المحترف في فياريال الإسباني، الذي شارك مع الدب الروسي في 5 مباريات من مونديال 2018، سجل خلالها 4 أهداف، دخل اثنان منها في تصويت الفيفا على الهدف الأجمل في المونديال.

ФИФА включила Дениса Черышева в список пяти футболистов, которые удивили своей игрой на #ЧМ2018https://t.co/rw2NByAAY7 pic.twitter.com/nvF3Gnfs6R — Р-Спорт (@rsportru) July 16, 2018

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وجاء في القائمة أيضا حارس المنتخب الدنماركي كاسبر شمايكل، والمدافع الكولومبي ييري مينا، ولاعب خط الوسط الياباني تاكاشي أنوي، والمدافع الإنجليزي كيران تريبير.

المصدر: rsport.ria.ru