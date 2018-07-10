تشيريشيف يعود إلى فياريال بعد نهاية مشاركته في المونديال

عاد متوسط الميدان الروسي دينيس تشيريشيف إلى فريقه فياريال بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

واستقبل لاعبو فياريال زميلهم الروسي بالتصفيق.

وتألق تشيريشيف بشكل لافت في بطولة كأس العالم التي تستضيفها بلاده، بتسجيله 4 أهداف، ساهم بها في تأهل روسيا إلى ربع النهائي، قبل أن تخرج على يد كرواتيا بعد الخسارة بركلات الترجيح.

المصدر: @VillarrealCF