تشيريشيف يعود إلى فياريال بعد نهاية مشاركته في المونديال

عاد متوسط الميدان الروسي دينيس تشيريشيف إلى فريقه فياريال بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.
واستقبل لاعبو فياريال زميلهم الروسي بالتصفيق.
#VillarrealTV 📺 | Baia, Baia... ¡Visita de una de las estrellas de la @fifaworldcup_es 🏆😆! ¡@Cheryshev saluda a sus compañeros en la Ciudad Deportiva 💛! pic.twitter.com/RhGgDFEx3T— Villarreal CF (@VillarrealCF) 10 июля 2018 г.
وتألق تشيريشيف بشكل لافت في بطولة كأس العالم التي تستضيفها بلاده، بتسجيله 4 أهداف، ساهم بها في تأهل روسيا إلى ربع النهائي، قبل أن تخرج على يد كرواتيا بعد الخسارة بركلات الترجيح.
المصدر: @VillarrealCF