من أنفق على قمة بوتين-ترامب؟

أفاد رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا بأن النفقات على إجراء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، التي جرت أمس الاثنين في هلسنكي، تحملتها فنلندا.

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وكتبت وسائل الإعلام الفنلندية أن رئيس الوزراء الفنلندي لم يذكر المبلغ الدقيق الذي أنفق على إعداد وإجراء لقاء القمة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن نحو 1,5 ألف صحفي جاؤوا إلى العاصمة الفنلندية لتغطيتها، الأمر الذي أصبح برأي الجانب الفنلندي فرصة جيدة لعرض المدينة للعالم كله.

وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد انتهاء القمة أمس الاثنين، السلطات الفنلندية وسكان هلسنكي على حسن الضيافة.

المصدر: Lenta.ru