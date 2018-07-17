بوتين للأمريكيين: أسلحتنا الحديثة وصواريخنا المدمرة الجديدة ليست موجهة ضدّكم

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تكون أسلحة بلاده المبتكرة التي قدمها في مارس الماضي، موجهة ضد أمريكا، كما نفى أن يكون مشهد استعراض الصاروخ "سارمات" يظهر ولاية فلوريدا هدفا له.

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ورد بوتين الاثنين، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز الأمريكية، على ادعاء مراسل القناة التلفزيونية أن فيديو مسار الصاروخ الروسي المدمر "سارمات" يظهر ولاية فلوريدا الأمريكية هدفا له، رد بالقول: "بالنسبة لمواد الفيديو، فإنها لا تشير إلى أن هذا الصاروخ يستهدف الولايات المتحدة، يجب أن تشاهد الفيديو عن كثب".

وتعقيبا على زعم المراسل أنه في الرسوم البيانية "كانت هناك كلمة فلوريدا"؟ أجاب بوتين: "لم تكن كلمة فلوريدا مكتوبة هناك، انظروا بانتباه وعن قرب أكثر، واقترح عليكم أن لا تنشروا معلومات دون التحقق منها، وعليكم دراسة الوقائع بأنفسكم"، معربًا عن استعداده لمنح المراسل الصحفي الفيديو المرغوب لإعادة مشاهدته.

وعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب لقاء رسميا أمس الاثنين هو الأول بينهما في العاصمة الفنلندية هلسكني، واختتماه بمؤتمر صحفي مشترك ومقابلات مع كبريات وسائل الإعلام في العالم.

واستعرض الرئيس بوتين في شهر مارس الماضي، أثناء تقديمه رسالته السنوية إلى البرلمان الروسي، أحدث أنواع الأسلحة الاستراتيجية المبتكرة مؤخرا في روسيا. وقال الرئيس إنه تم تزويد القوات النووية الاستراتيجية الروسية بـ 80 صاروخا باليستيا عابرا للقارات وبـ102 من الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات، وبثلاث غواصات استراتيجية من نوع بوري.

ووفقا له، بدأت روسيا أيضا في تطوير أسلحة استراتيجية خاصة لا تستخدم المسار الكلاسيكي للصواريخ الباليستية، وبالتالي فهي محصنة ضد أنظمة الدفاع الصاروخية. وأظهر بوتين في رسالته وعلى شاشة استعراض ضخمة مشاهد وصور اختبارات لصواريخ جوّالة من جيل جديد تماما، كما أظهر الصاروخ الروسي العامل بالطاقة النووية Sarmat.

وتسبب استعراض هذه الأسلحة الروسية الحديثة التي لا مثيل لها في العالم، بموجة قلق في الولايات المتحدة، بدعوى أنه في أحد الفيديوهات، ظهرت خريطة أمريكا كاملة كما لو أن الصاروخ كان يحلّق باتجاهها.

المصدر: نوفوستي