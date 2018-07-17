 
مباشر

صحيفة أمريكية: صواريخ روسيا المضادة للدبابات كابوس حلف الناتو!

العلوم والتكنولوجيا

صحيفة أمريكية: صواريخ روسيا المضادة للدبابات كابوس حلف الناتو!
Antonio-d50.livejournal.com
صواريخ "كورنيت"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kito

أوردت صحيفة "ذي ناشونال إنترست" الأمريكية مقالا جاء فيه أن منظومتي "ميتيس" و"كورنيت" الروسيتين المضادتين للدبابات قد تكونان بمثابة كابوس بالنسبة لحلف الناتو.

وأضاف المقال أن روسيا تأتي في مقدمة الصناعات الحربية العالمية التي تنتج الصواريخ المزودة برؤوس خارقة وحرارية وشديدة الانفجار، لأن كل صاروخ متوفر في حوزة الجيش الروسي مزود بتلك الرؤوس.

إقرأ المزيد
قنبلة روسية قادرة على التحول إلى صاروخ مجنح يمكن التحكم به من الفضاء

وأشارت الصحيفة إلى أن الصواريخ التابعة لمنظومة "ميتيس" المضادة للدبابات وكذلك صواريخ "أتاكا" مزودة بتلك الرؤوس القادرة على تدمير أهداف صغيرة الحجم على مسافات تزيد على 5 كيلومترات، ما يوسع طيف إمكانات القوات المسلحة.

كما جاء في المقال أن النيران التي تطلقها المروحيات تعد من أكثر السبل فاعلية لاستخدام الصواريخ المضادة للدبابات. وأكدت ذلك تجربة استخدام صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات في سوريا، حيث استطاعت متابعة تحركات العدو وتدمير مدرعاته عن مسافات بعيدة.

ولفت المقال الأنظار إلى أن تلك الصواريخ يمكن نقلها سريا بمجموعات صغيرة من الأفراد واستخدامها بشكل مفاجئ ضد العدو.

المصدر: سلاح روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أهم تصريحات بوتين وترامب خلال المؤتمر الصحفي