صحيفة أمريكية: صواريخ روسيا المضادة للدبابات كابوس حلف الناتو!

أوردت صحيفة "ذي ناشونال إنترست" الأمريكية مقالا جاء فيه أن منظومتي "ميتيس" و"كورنيت" الروسيتين المضادتين للدبابات قد تكونان بمثابة كابوس بالنسبة لحلف الناتو.

وأضاف المقال أن روسيا تأتي في مقدمة الصناعات الحربية العالمية التي تنتج الصواريخ المزودة برؤوس خارقة وحرارية وشديدة الانفجار، لأن كل صاروخ متوفر في حوزة الجيش الروسي مزود بتلك الرؤوس.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الصواريخ التابعة لمنظومة "ميتيس" المضادة للدبابات وكذلك صواريخ "أتاكا" مزودة بتلك الرؤوس القادرة على تدمير أهداف صغيرة الحجم على مسافات تزيد على 5 كيلومترات، ما يوسع طيف إمكانات القوات المسلحة.

كما جاء في المقال أن النيران التي تطلقها المروحيات تعد من أكثر السبل فاعلية لاستخدام الصواريخ المضادة للدبابات. وأكدت ذلك تجربة استخدام صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات في سوريا، حيث استطاعت متابعة تحركات العدو وتدمير مدرعاته عن مسافات بعيدة.

ولفت المقال الأنظار إلى أن تلك الصواريخ يمكن نقلها سريا بمجموعات صغيرة من الأفراد واستخدامها بشكل مفاجئ ضد العدو.

المصدر: سلاح روسيا