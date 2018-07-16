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8 قتلى بحادث اصطدام 11 سيارة في البرازيل

أخبار العالم

8 قتلى بحادث اصطدام 11 سيارة في البرازيل
www1.folha.uol.com.br
حادث مروري في البرازيل
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لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الاثنين، جراء حادث تصادم 11 سيارة في آن واحد في البرازيل، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأشار موقع Folha de Sao Paulo إلى أن الحادث وقع على طريق في ولاية ميناس - جيرايس، حيث أسفر تصادم 5 سيارات و5 شاحنات وحافلة ركاب عن اندلاع حريق أودى بحياة 11 شخصا (بينهم أربعة احترقوا أحياء) وخلف أيضا 64 جريحا، أحدهم في حالة حرجة.

وأوقفت السلطات الحركة في الطريق في كلا الاتجاهين. 

المصدر: نوفوستي
 

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