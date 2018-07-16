كيف تقرأ هذه الصورة بين ترامب وبوتين؟

بدا التوتر واضحا على رئيس أمريكا دونالد ترامب، خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وظهر وجهه مضطربا مثل قوس مشدود، كما لو أنه يخشى تأثير ضابط الاستخبارات السابق من أول لقاء.

وعلى الرغم من أن ترامب حاول أن يرسم ابتسامة عريضة على وجهه أثناء مصافحته نظيره بوتين، إلا أن هذه المحاولة لم تعنه على إخفاء الاضطراب الذي اعترى قسمات وجهه وجعله يبدو متجهما، حتى وهو يتبادل كلمات الترحيب والإطراء مع ضابط الـ"كي جي بي" السابق الذي طالما حذّره منه معاونوه قبل خصومه، ونصحوه بعدم التحديق في عينيه ولا النظر إليه مباشرة، خوفا من الوقوع في سحره أو تحت تأثير سطوته التي ما زالت تلازمه منذ انخراطه في جهاز الاستخبارات السوفيتي الرهيب.

بالمقابل بدا بوتين هادئ الأعصاب على سجيته، متمتعا بكل راحة في جلسته على الأريكة المقابلة لترامب يرمقه بنظرة فيها بعض من الترحيب والترغيب والمودة، والكثير الكثير من الأسرار.

Sputnik Алексей Никольский

Reuters Сергей Гунеев

المصدر: RT