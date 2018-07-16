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لوبيز أوبرادور يكشف حجم راتبه كرئيس للمكسيك

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لوبيز أوبرادور يكشف حجم راتبه كرئيس للمكسيك
Globallookpress
الرئيس المكسيكي المنتخب لوبيز أوبرادور
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قال الفائز بانتخابات الرئاسة المكسيكية، اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن راتبه في منصب رئيس الدولة بالمكسيك، سيبلغ 108 آلاف بيزو شهريا (حوالي 5700 دولار بسعر الصرف الحالي).

وأضاف اندريس مانويل لوبيز أوبرادور القول، إن "الراتب الشهري للرئيس الحالي للبلاد، إنريكي بينيا نييتو، يبلغ 270 ألف بيزو. أما راتبي كرئيس للبلاد فسيكون أقل بنسبة 40%".

وأشار الرئيس المنتخب، إلى أنه يقوم بالوفاء بوعوده الانتخابية، ومن بينها حصوله على أقل من نصف مرتب إنريكي بينيا نييتو.

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 وهذا القرار، يأتي كجزء من خطة توفير أموال الميزانية التي أعلنها أوبرادور.

وتنطوي الخطة على تخفيض في رواتب المسؤولين الكبار، وإنهاء الامتيازات التي يتمتعون بها حاليا. ووفقا للخطة، لا يجوز لأي موظف حكومي مسؤول، الحصول على راتب أعلى من راتب رئيس الدولة.

وسيستلم رئيس المكسيك الجديد، منصبه رسميا في 1 ديسمبر من هذا العام.

المصدر: نوفوستي

 




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