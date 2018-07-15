رئيس المكسيك المنتخب يعد بإنهاء تجسس الاستخبارات على المعارضين وبحل جهاز "سيسن"

وعد الفائز بانتخابات الرئاسة المكسيكية، اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بحظر عمليات التجسس التي يتولاها جهاز المخابرات المكسيكي "سيسن" على الخصوم السياسيين للحاكمين وبحلّه.

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وقال الرئيس أوبرادور الذي فاز قبل أسبوعين بمنصب الرئاسة في انتخابات عامة بدعم من القوى اليسارية في البلاد: "عندما كنت في تاباسكو(الولاية التي يتحدر منها)، كانت هناك سيارة بجوار منزلي تراقبني ليلاً ونهارًا، ساروا وراء زوجتي إلى المتجر، وحضروا إلى السينما التي توجهنا إليها، وشاهدوا معنا الفيلم الذي اخترنا مشاهدته. لقد انتهى هذا الأمر الآن، وهذا التنصت على المكالمات الهاتفية يجب وقفه". واعتبر لوبيز أوبرادور يوم السبت، أنه "عندما لا تكون هناك حياة خاصة فإن الأمور لا تطاق. هذا لن يستمر".

وكان الرئيس المقبل للمكسيك، الذي سيتولى رسميا منصبه في الأول من ديسمبر القادم، قد وعد خلال حملته الانتخابية في وقت سابق، أنه إذا وصل إلى السلطة، فإنه سيحل جهاز الاستخبارات الحكومي، الأمر الذي سيوفر حوالي 4 مليارات بيزو سنويًا على الخزينة العامة (210 ملايين دولار).

وفقا لأوبرادور ، فإنه لن يتتبع تحركات ومخططات خصومه السياسيين. وقال الرئيس المنتخب: "لن يتجسس أناس من(سيسن) على أي شخص، لكن لن يتركوا بدون عمل".

وقال وزير الأمن العام المستقيل، ألفونسو دوراسو، إنه بدلا من جهاز المخابرات الحالي في المكسيك، من المقرر إنشاء وكالة استخبارات وطنية.

المصدر: نوفوستي