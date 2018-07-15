ترامب: سأواجه انتقادات حتى لو سلموني موسكو تعويضا عن خطايا روسيا!

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعرف مسبقا أنه سيتعرض لانتقادات من قبل معارضيه، مهما كانت إيجابية نتائج لقائه المرتقب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وغرد ترامب على صفحته في تويتر، اليوم الأحد، قبل توجهه إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي التي تستضيف القمة الروسية الأمريكية، يوم الاثنين: "أنا أنتظر بفارغ الصبر لقائي مع الرئيس بوتين غدا".

...over the years, I would return to criticism that it wasn’t good enough – that I should have gotten Saint Petersburg in addition! Much of our news media is indeed the enemy of the people and all the Dems... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٥ يوليو ٢٠١٨

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وأضاف "للأسف، أيا ما ستكون إنجازاتي في القمة، وحتى إذا سُلّمت لي مفاتيح موسكو العظيمة كتعويض لكل الخطايا والسيئات التي ارتكبتها روسيا على مدار السنين، فإني سأواجه انتقادات مفادها أن ذلك لم يكن كافيا وعلي أن آخذ سان بطرسبورغ أيضا علاوة على ذلك".

الصفحة الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تويتر