ترامب في مقابلة مع CBS News: روسيا والاتحاد الأوروبي والصين أعداؤنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يعتبر الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى روسيا والصين، "أعداء" للولايات المتحدة.

وفي مقابلة أجرتها مع ترامب قناة CBS التلفزيونية في إسكتلندا، قبيل توجهه إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن لدينا أعداء كثيرين. وأن الاتحاد الأوروبي عدو: ما الذي يفعله بنا في المجال التجاري! قد لا تفكر في الاتحاد الأوروبي، لكنه أعداء. وروسيا عدو من بعض الزوايا. والصين عدو اقتصاديا، ولا شك أنها عدو".

يتبع..