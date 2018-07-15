اندلاع احتجاجات في شيكاغو بعد قتل الشرطة رجلا مسلحا

ذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون" اليوم، أن احتجاجات اندلعت في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي بعد أن أطلق رجال الشرطة النار على رجل مسلح.

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وبحسب الصحيفة، فإن الحادث وقع مساء السبت (ليلة الأحد بتوقيت الشرق الأوسط) ، عندما لاحظت دورية للشرطة مسلحا يجوب الشارع في المدينة، فأمرته بالتوقف للتفتيش والاطلاع على رخصة سلاحه، إلا أنه ردّ بإطلاق النار، فأرداه رجال دورية الشرطة بنيران فورية قاتلة، وتم نقل الضحية إلى مستشفى محلي، إلا أن الأطباء أكدوا أنه لقي مصرعه على الفور.

وكما ذكرت الصحيفة، فإن حشدا من المواطنين تجمع حوالي الساعة 19.00 (3.00 بتوقيت مكّة المكرمة يوم الأحد) عند تقاطع شارع 71 وشارع تشابل. وبلغ عدد الذين خرجوا إلى الشارع حوالي 150 شخصًا. وذكرت الصحيفة أن الأشخاص الذين تجمعوا في الموقع بدؤوا بإطلاق صيحات الاستنكار ضد رجال الشرطة واتهموهم بالقتل العمد، إلا أنه لم يصب أي أحد خلال الاحتجاجات.

المصدر: نوفوستي