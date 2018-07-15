 
مباشر

ألمانيا: سلوك ترامب يهدد السلام خلافا لسلوك بوتين

أخبار العالم

ألمانيا: سلوك ترامب يهدد السلام خلافا لسلوك بوتين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kim1

يعتقد معظم الألمان، أن سلوك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يشكل تهديدا للسلام، بخلاف سياسة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في استطلاع للرأي العام أجراه معهد دراسة الرأي العام YouGov، بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، أن  64٪ من المشاركين، يعتقدون أن ترامب يعرّض السلام للخطر. و 16% فقط يرون ذلك في سلوك الرئيس الروسي.

وتبيّن من الدراسة، أن الألمان، يتعاطفون أكثر مع بوتين، ويرون أنه أكثر كفاءة من نظيره الأمريكي.

وقال 36٪ ممن شملهم الاستطلاع، انهم يتعاطفون مع الرئيس الروسي، فيما تعاطف مع ترامب 6% فقط.

وفي نفس الوقت، فضّل 58% من المشاركين، عدم التعبير عن تعاطفهم مع أي من الزعيمين.

 واعتبر أكثر من نصف المستطلعين (56٪) أن بوتين يتمتع بالكفاءة اللازمة وأعطى 5% فقط مثل هذا التقييم للرئيس الأمريكي.

إقرأ المزيد
"ترامب" ذهبي في هلسنكي يستجدي المال من السياح

وقال 43٪ إنهم يعتبرون بوتين، من السياسيين المؤثرين مقابل 25% لترامب.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا