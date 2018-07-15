ألمانيا: سلوك ترامب يهدد السلام خلافا لسلوك بوتين

يعتقد معظم الألمان، أن سلوك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يشكل تهديدا للسلام، بخلاف سياسة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في استطلاع للرأي العام أجراه معهد دراسة الرأي العام YouGov، بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، أن 64٪ من المشاركين، يعتقدون أن ترامب يعرّض السلام للخطر. و 16% فقط يرون ذلك في سلوك الرئيس الروسي.

وتبيّن من الدراسة، أن الألمان، يتعاطفون أكثر مع بوتين، ويرون أنه أكثر كفاءة من نظيره الأمريكي.

وقال 36٪ ممن شملهم الاستطلاع، انهم يتعاطفون مع الرئيس الروسي، فيما تعاطف مع ترامب 6% فقط.

وفي نفس الوقت، فضّل 58% من المشاركين، عدم التعبير عن تعاطفهم مع أي من الزعيمين.

واعتبر أكثر من نصف المستطلعين (56٪) أن بوتين يتمتع بالكفاءة اللازمة وأعطى 5% فقط مثل هذا التقييم للرئيس الأمريكي.

إقرأ المزيد

وقال 43٪ إنهم يعتبرون بوتين، من السياسيين المؤثرين مقابل 25% لترامب.

المصدر: نوفوستي



