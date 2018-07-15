إعلامية ألمانية تتهم الألمان بالتكبر على روسيا

اتهمت الصحفية، كاترين شبيور، من صحيفة Die Welt الألمانية، أهل بلادها ومواطنيها، بالتعجرف والنظرة المستهترة تجاه روسيا.

وقالت، إنه حان الأوان لكي تتوقف ألمانيا عن اعتبار نفسها بمثابة المرجع الأخلاقي الأعلى للجميع.

وأضافت الصحفية، أن بعض الألمان، يرون أن روسيا لا تستحق أخلاقيا شرف تنظيم بطولة كأس العالم بكرة القدم.

وأعربت شبيور عن اعتقادها بأنه لا توجد أي دولة في العالم يمكنها التباهي بوجود تاريخ مثالي لديها، ولذلك من الصعب جدا اختيار مكان المونديال وفقا للمبادئ الأخلاقية.

وبهذا الصدد أوضحت الصحفية الألمانية:" لا تصلح لهذا الغرض، لا تركيا ولا هنغاريا أو إيطاليا واليابان وفرنسا وبريطانيا وأمريكا وأستراليا أو إفريقيا، لأن كل واحدة منها تجلس على تلال من جماجم تاريخها السابق. على الأغلب يرغب الألمان أن تجري كل البطولات في بلادنا، ولكن في ألمانيا جرت حوادث مريعة أيضا".

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وسخرت الصحفية، من استغراب أبناء جلدتها وتفاجئهم بوجود البسمات على وجوه الروس خلال نهائيات كأس العالم. وأشارت إلى أن الصحفيين الروس، استغربوا أيضا من أن الألمان يبتسمون، خلال إجراء نفس البطولة في ألمانيا عام 2006.

المصدر: لينتا رو