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ترامب: كيم شخصية عظيمة

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ترامب: كيم شخصية عظيمة
Reuters
لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة، 12 يونيو 2018
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون شخص ذكي ومرح، واصفا إياه بأنه شخصية عظيمة.

وقال ترامب في حديث لصحيفة "Daily Mail" البريطانية: "أقمت علاقة جيدة معه. نعم، إنه شخص ذكي وشخصية عظيمة. إنه مفاوض جيد وصعب ومرح".

وأضاف أن كوريا الشمالية لم تجر منذ الأشهر الـ9 الأخيرة أي تجارب نووية أو باليستية مثل التجارب التي كانت تجريها قبل ذلك بانتظام.

وردا على سؤال صحفي فيما إذا أمكن اعتبار المحادثات مع الساسة الذين رأت فيهم الولايات المتحدة أعداء في السابق، نوعا من "عقيدة ترامب"، قال الرئيس الأمريكي إنه "يريد أن يرى السلام وكيف تتخلى الولايات المتحدة عن الحروب وتخرج منها".

المصدر: نوفوستي

 

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