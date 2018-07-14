450 مهاجرا في ضيافة البحر وسط خلاف بين إيطاليا ومالطا على استقبالهم

لا يزال 450 مهاجرا على متن سفينتين تابعتين للوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة الحدود "فرونتيكس"،عالقين في عرض البحر، بسبب خلاف بين إيطاليا ومالطا حول الجهة المسؤولة عن استقبالهم.

ورفض وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة القومي الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحكومة، رسو مركبهم في الموانئ الإيطالية، تماشيا مع سياسته المتشددة ضد المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط.

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وبعد نقل المهاجرين السبت إلى سفينتين تابعتين لوكالة "فرونتيكس" أصر سالفيني على إصدار أوامر لهم بالتوجه جنوبا إلى ليبيا أو مالطا.

وأوردت وسائل الإعلام الإيطالية نقلا عن مصادر حكومية، أن كونتي سيدفع لنقلهم فورا إلى دول أوروبية أخرى، وأنه لن يسمح لهم بالرسو.

وحاولت السلطات الإيطالية في رسائل واتصالات متبادلة مع مالطا دفع فاليتا إلى تحمل مسؤولية المهاجرين الموجودين على متن المركب الخشبي.

من جهتها قالت مالطا إن المركب أقرب مسافة إلى إيطاليا وأن ركابه يريدون التوجه إليها، وأكدت الحكومة المالطية أنها أوفت بكافة التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية المعمول بها حول تنسيق عمليات البحث والإنقاذ.

وتجدد الخلاف بين مالطا وإيطاليا بعد ساعات من السماح لـ67 شخصا بالنزول من سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطاليين رست في مرفأ تراباني بصقلية، علما أن مالطا أُجبرت في الشهر الماضي على استقبال السفينة "لايفلاين" المستأجرة من منظمة غير حكومية ألمانية وعلى متنها 234 مهاجرا، بعد أيام على أزمة بين فاليتا وروما، ما أدى إلى تحويل سفينة الإنقاذ الفرنسية "إكواريوس" مسارها لتنقل 630 شخصا إلى إسبانيا.

المصدر: أ ف ب