إنقاذ 450 مهاجرا في البحر المتوسط

قالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، يوم السبت، إنه تم إنقاذ 450 مهاجرا على متن قارب خشبي في البحر المتوسط، فيما كان قاربهم يقترب من الجزر الإيطالية.

وذكر التقرير، أنه تم نقل المهاجرين إلى سفينة إيطالية وسفينة أخرى تديرها هيئة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس".

ونقل خفر السواحل الإيطالي 8 نساء وأطفال إلى جزيرة "لامبيدوسا" المجاورة لتلقي العلاج الطبي.

ولم يتضح في بادئ الأمر ما إذا كان المهاجرون المتبقون سيتم نقلهم أيضا إلى إيطاليا.

وفي محادثة هاتفية، قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إنه يتعين نقل المهاجرين إلى مالطا أو حتى أفضل من ذلك، إلى ليبيا، طبقا لمصادر من داخل حزب "الرابطة"، اليميني بقيادة سالفيني.

ولم توافق لا إيطاليا ولا مالطا على السماح برسو القارب في أحد موانئهما يوم الجمعة، وتواجه الدولتان خلافات مرة أخرى حول من سيستقبل المهاجرين، الذين يتم إنقاذهم في البحر.

المصدر: وكالات