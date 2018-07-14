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البحرية الإسبانية تنقذ 340 مهاجرا في المتوسط

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البحرية الإسبانية تنقذ 340 مهاجرا في المتوسط
Reuters / Jon Nazca
البحرية الإسبانية تنقذ 340 مهاجرا في المتوسط
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أعلنت السلطات الإسبانية، يوم السبت، انقاذ أكثر من 340 مهاجرا في البحر المتوسط، أحدهم من شمال إفريقيا استعان بإطار شاحنة محاولا الوصول إلى الساحل الأوروبي.

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وقال خفر السواحل الإسباني إن سفنه أنقذت 240 شخصا على متن 12 مركبا، عشرة منها كانت في مضيق جبل طارق، وإثنان آخران في بحر البوران، فيما عثرت على مهاجر يطفو بفضل إطار شاحنة.

وقالت شرطة الحماية المدنية إن سفنها أنقذت أكثر من 100 مهاجر في المتوسط.

وعلى غرار إيطاليا واليونان تشكل إسبانيا بوابة رئيسية للمهاجرين إلى أوروبا.

وتدعو إسبانيا إلى مزيد من التعاون مع المغرب حول الهجرة، بعد توقيع اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في ديسمبر 2017، تنص على ميزانية بـ35 مليون يورو طوال 4 سنوات.

وفي حين انخفض عدد المهاجرين، الذين يحاولون عبور البحر المتوسط، إلى النصف منذ مطلع 2018 مقارنة بالفترة نفسها من 2017، تضاعف عددهم ثلاث مرات في إسبانيا، حسب المنظمة الدولية للهجرة.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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