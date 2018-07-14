قمة بوتين-ترامب قد تستمر 3 ساعات

كشف برنامج عمل قمة بوتين-ترامب، الذي نشر على تطبيق خاص للصحفيين، أن قمة الرئيسين التي ستعقد الاثنين المقبل في هلسنكي ستستمر نحو 3 ساعات، مع الأخذ بعين الاعتبار المؤتمر الصحفي.

وجاء في نص البرنامج أن قمة الرئيسين ستبدأ في الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي، وذلك بغداء عمل في القصر الرئاسي بهلسنكي، وبعد ذلك سينطلق الاجتماع الثنائي.

وفي الساعة 16:00 بعد الظهر سيبدأ الرئيس بوتين، وفق جدول العمل، لقاءه مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو.

وجرت أولى المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في الـ7 من يوليو عام 2017 على هامش قمة مجموعة العشرين (G20) في هامبورغ بألمانيا.

وفي نوفمبر عام 2017 تمكن الرئيسان من إجراء حديث قصير بينهما على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في فيتنام. كما أجرى الرئيسان عددا من المكالمات الهاتفية بينهما منذ عام ونصف العام منذ وصول ترامب إلى دفة الحكم في الولايات المتحدة.

المصدر: تاس