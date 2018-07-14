زيارة تاريخية للرئيس الإريتري إلى إثيوبيا

حلّ رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها منذ إعادة العلاقات بين البلدين.

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وأكد وزير الإعلام الإريترى، يمانى ميسكيل، وصول أفورقي إلى أديس أبابا، واجتماعه مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في المطار.

وذكر شهود عيان من إثيوبيا أن آلاف الأشخاص احتشدوا حاملين صورا للزعيمين، مضيفين أن أعلام الدولتين رفرفت فوق أعمدة المصابيح، بينما لوح البعض بأعلام إريترية عملاقة، في حدث استثنائي.

وتأتي زيارة الرئيس الإريتري إلى إثيوبيا بعد أيام من زيارة رئيس إثيوبيا إلى العاصمة الإريترية أسمرة في إطار التقارب التاريخي بين البلدين وإعلان نهاية "حالة الحرب" بين الجارتين.

وأعلنت إريتريا في وقت سابق أنها ستعيد فتح سفارتها في العاصمة الإثيوبية، يوم غد، خلال زيارة الرئيس الإريتري الجارية.

المصدر: وكالات