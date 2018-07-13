 
مباشر

الرئيس الإريتري يزور إثيوبيا بعد انتهاء "حالة الحرب"

أخبار العالم العربي

الرئيس الإريتري يزور إثيوبيا بعد انتهاء
Reuters
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس إريتريا أسياس أفورقي، أسمرة، إريتريا، 9 يوليو 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kiav

أعلن وزير إعلام إريتريا يماني جبر ميسكيل يوم الجمعة أن رئيس بلاده إسياس أفورقي سيقوم بزيارة رسمية إلى إثيوبيا غدا السبت، وذلك بعد أيام من إعلان "نهاية حالة الحرب" بين البلدين.

إقرأ المزيد
إعلان انتهاء الحرب بين اريتريا وإثيوبيا إعلان انتهاء الحرب بين أريتريا وإثيوبيا

وكتب جبر ميسكيل على صفحته في تويتر: "في الـ14 من شهر يوليو الجاري سيقوم إسياس أفورقي بزيارة رسمية إلى إثيوبيا. وستعطي هذه الزيارة عاملا لتحرك زعيمينا إلى السلام والتعاون".

وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى عاصمة إريتريا أسمرة وتوقيع اتفاقية حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبموجب الاتفاقية وافقت الدولتان على إعادة فتح سفارة كل منهما لدى الأخرى واستئناف الرحلات الجوية وتطوير الموانئ.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل تخرج أمريكا من "الناتو"