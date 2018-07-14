النائبة الأوكرانية سافتشينكو تعلن إضرابا عن الطعام لأجل غير مسمى

أعلنت النائبة الأوكرانية ناديجدا سافتشينكو إضرابا عن الطعام لأجل غير مسمى، وذلك بعد قرار محكمة في كييف بتمديد اعتقالها لغاية سبتمبر المقبل.

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وكتبت سافتشينكو، اليوم السبت، على صفحتها في فيسبوك: "احتجاجا على تعسف القضاء والمدعين العامين تعلن ناديجدا سافتشينكو إضرابا عن الطعام لأجل غير مسمى".

وجاء في قرار المحكمة التي نشرته في شبكات التواصل الاجتماعي أن فترة اعتقالها تمدد لغاية الـ10 من سبتمبر المقبل.

وتتهم النيابة العامة في أوكرانيا نائبة البرلمان الأوكراني (الرادا) ناديجدا سافتشينكو بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية في مبنى البرلمان والحي الحكومي.

وفي 23 مارس الماضي أصدرت المحكمة قرارا باعتقالها لمدة شهرين.

المصدر: RT