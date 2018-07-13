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استنفار في فنلندا بسبب قمة بوتين - ترامب

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استنفار في فنلندا بسبب قمة بوتين - ترامب
Reuters Lehtikuva Lehtikuva
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أعلنت فنلندا، أنها ستعيد العمل بالضوابط الحدودية المفروضة على المسافرين من دول منطقة شينغن لمدة 4 أيام، خلال القمة في هلسنكي بين الرئيس الروسي بوتين والرئيس الأمريكي ترامب.

وقالت وزارة الداخلية الفنلندية في بيان، اليوم الجمعة، إن "الهدف من ذلك هو ضمان أن يستوفي الأجانب الذين يسافرون من وإلى فنلندا شروط الدخول والبقاء في البلاد وفقا للقانون، ورصد أي أشخاص قد يشكلون خطرا".

وأوضحت الوزارة أن "الضوابط الحدودية الداخلية... ستطبق على المسافرين، بما يتفق مع مستوى التهديدات، الذي ستحدده الأجهزة الأمنية بشكل مشترك".

وسيجتمع الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في هلسنكي يوم الاثنين المقبل، ومن المقرر خروج مظاهرات لأنصار البيئة والسلام وحقوق الإنسان والديمقراطية، يوم الأحد، وهو اليوم المتوقع لوصول ترامب إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وتسمح الدول الست والعشرون الأوروبية الموقعة على اتفاق شينغن بالسفر بحرية عبر أراضيها دون فحص الهوية.

وكانت آخر مرة أعادت فيها فنلندا العمل بالضوابط الحدودية للمسافرين من دول شينغن عام 2008 من أجل تأمين سلامة اجتماع لوزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

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