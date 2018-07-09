من سيرافق ترامب إلى قمته مع بوتين؟

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الوفد الذي سيرافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى قمته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في هلسنكي سيضم مدير الاتصالات في البيت الأبيض بيل شاين.

وقالت الصحيفة: "بالإضافة إلى بيل شاين، الرئيس السابق لشركة "فوكس نيوز"، سيضم الوفد الأمريكي، مستشار شؤون الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، والمتحدثة الرسمية سارة ساندرز وكذلك ميلانا ترامب، عقيلة الرئيس الأمريكي وبعض المساعدين الآخرين. ولن يضم الوفد ابنة الرئيس، إيفانكا ترامب ومستشاره وصهره جاريد كوشنر".

وذكّرت صحيفة "بوليتيكو"، بأن بوتين وترامب سيلتقيان في يوم 16 يوليو الجاري.

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، أن بوتين وترامب ينويان مناقشة آفاق تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الدولية الملحة.

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وسيكون هذا أول لقاء كامل القوام للزعيمين الروسي والأمريكي، لأن اللقاءات السابقة بينهما كانت تجري على هامش القمم المختلفة. فلقد التقى فلاديمير بوتين مع دونالد ترامب لأول مرة في هامبورغ الألمانية، على هامش قمة مجموعة العشرين، ثم تحدثا لفترة وجيزة في فيتنام على هامش قمة آبيك.

المصدر: نوفوستي