البيت الأبيض يتهرب من الرد على احتمال اعترافه بانضمام القرم لروسيا

تهربت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، من الإجابة على سؤال عما إذا كان من الممكن مناقشة الاعتراف بانضمام القرم إلى روسيا، أثناء قمة الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.

إقرأ المزيد

وقالت يوم الاثنين ردا على سؤال ذي صلة: "لن أقول شيئا عن المفاوضات الآن".

وأعرب الرئيس الأمريكي ترامب، عن رغبته القوية في التحدث على انفراد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل بداية الاجتماع المقرر في هلسنكي يوم 16 الجاري، وفقا لما ذكرته قناة "سي إن إن" التلفزيونية، نقلا عن مصادر في البيت الأبيض.

ووفقا للقناة، يرغب ترامب، في التحدث مع بوتين على انفراد قبل أن ينضم إليهما أعضاء الوفدين الآخرين.

فخلال القمة الأولى في التاريخ بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة، تحدث ترامب على انفراد لمدة ساعة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بحضور المترجمين فقط.

وينوي رئيسا روسيا وأمريكا في قمتهما المقررة يوم 16 يوليو الجاري في العاصمة الفنلندية هلسنكي، بحث آفاق إعادة العلاقات المتدهورة بين البلدين إلى طبيعتها، وأيضا مناقشة الموضوعات الراهنة المطروحة على الأجندة الدولية.

وكان الرئيسان، بوتين وترامب، قد التقيا مرتين في اجتماعات غير رسمية، الأولى في قمة مجموعة العشرين بمدينة هامبورغ في يوليو من العام الماضي، والثانية في مدينة دانانغ الفيتنامية على هامش اجتماعات منظمة آسيا-المحيط الهادئ، في نوفمبر من العام الماضي أيضا.

المصدر: نوفوستي