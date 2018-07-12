مدرب كرواتيا.. من زعيم السعودية إلى زعيم الإمارات

كتب المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش اسمه بأحرف من ذهب بقيادته منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم في روسيا.

داليتش كان اسما مغمورا في عالم الساحرة المستديرة لكنه شخصية معروفة في الإمارات والسعودية، منصة الانطلاق والتألق، حيث نشر المدرب الكرواتي تغريدات على "تويتر" عبّر فيها عن شكره للإمارات والسعودية لمساندته خلال المونديال.

Thank you for supporting my National team Croatia!🇦🇪🇸🇦🇭🇷 pic.twitter.com/r4m4nqxtF1 — Zlatko Dalić (@DalicZlatko) 10 июля 2018 г.

وحقق زلاتكو داليتش أفضل المواسم مع الفيصلي السعودي وقاده للمركز السابع ثم الثامن في الدوري عامي 2011 و2012 على التوالي، ليتم اختياره كأحسن مدرب في المملكة، لينتقل بعدها مباشرة إلى الإشراف على نادي الهلال السعودي الذي ظفر معه بكأس ولي العهد في العام 2013.

مسيرة زلاتكو أو "الزعيم" عرفت أوجها بالانتقال من الأهلي السعودي إلى "العين" الإماراتي، حيث صنع فريقا قويا وحقق معه لقب الدوري في العام 2015.

مدرب الكتيبة الأوكرانية لا يقف بينه وبين كأس العالم سوى 90 دقيقة أمام الديوك الفرنسية التي تسعى هي الأخرى للظفر بالكأس الثانية في تاريخها.

المصدر: وكالات + تويتر