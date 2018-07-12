مقتل عسكري أمريكي في أفغانستان

أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل أحد أفراده متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال عملية قتالية بشرق أفغانستان اليوم الخميس.

ولم يذكر الجيش في بيان له اسم العسكري الذي قتل. وأشار إلى مقتل أحد عناصر القوات الأمنية الأفغانية في العملية ذاتها وإصابة عدد آخر بجروح.

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل بشأن العملية أو المنطقة التي جرت فيها أو عدد العسكريين الأمريكيين الذين شاركوا فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو العسكري الأمريكي الثاني الذي لقي مصرعه في أفغانستان خلال الأيام الستة الأخيرة، بعد أن قتل يوم السبت الماضي العريف جوزيف ماسييل في "هجوم محتمل من قبل أحد أفراد القوات الأفغانية" في جنوب أفغانستان، حسب الجيش الأمريكي الذي يحقق في ملابسات الحادث.

المصدر: وكالات