 
مباشر

قاض يتحول إلى متهم بسبب سلاحه

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ki1i

يمثل قاضي أمريكي يدعى جوزيف كليبس من مدينة شيكاغو الأمريكية، أمام المحكمة بتهمة حمل سلاح داخل مبنى الدائرة القضائية.

ورصدت كاميرا مراقبة موضوعة داخل المبنى، سقوط مسدس من جيب جاكيت القاضي داخل إحدى ممرات الدائرة.

وأظهرت اللقطات المصورة، أن الرجل انحنى بسرعة ليلتقط السلاح من الأرض وخبأه في جيب بنطاله.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، والتي نقلت الخبر، أنه وبحسب القوانين المعمول بها، فإن من حق رجال الأمن فقط حمل السلاح داخل المحكمة.

وأشارت الوكالة، إلى أن جلسة الاستماع بالقضية ستعقد الأسبوع المقبل، من دون ذكر فيما إذا نحي عن منصبه أم لا؟

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رونالدو يقرر إنهاء مسيرته الكروية في إيطاليا.. لماذا "السيدة العجوز"؟