قاض يتحول إلى متهم بسبب سلاحه

يمثل قاضي أمريكي يدعى جوزيف كليبس من مدينة شيكاغو الأمريكية، أمام المحكمة بتهمة حمل سلاح داخل مبنى الدائرة القضائية.

ورصدت كاميرا مراقبة موضوعة داخل المبنى، سقوط مسدس من جيب جاكيت القاضي داخل إحدى ممرات الدائرة.

وأظهرت اللقطات المصورة، أن الرجل انحنى بسرعة ليلتقط السلاح من الأرض وخبأه في جيب بنطاله.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، والتي نقلت الخبر، أنه وبحسب القوانين المعمول بها، فإن من حق رجال الأمن فقط حمل السلاح داخل المحكمة.

وأشارت الوكالة، إلى أن جلسة الاستماع بالقضية ستعقد الأسبوع المقبل، من دون ذكر فيما إذا نحي عن منصبه أم لا؟

المصدر: وكالات