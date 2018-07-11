// 26.06.2018 по тикету 15478
أردوغان يشيد بصهره وزير المالية الجديد
Reuters
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بيرات البيرق، زوج ابنته الكبرى إسراء، والذي عينه وزيرا للمالية والخزانة يتمتع بـ"خبرة نظرية وعملية في القطاع المالي".
وأثار تعيين صهر أردوغان في أحد أهم المناصب الوزارية أمس الثلاثاء، بخاصة في ظروف تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، القلق في الأوساط المالية، وتراجعت الأسواق مع إعلان تعيينه، كما هبطت الليرة التركية بنحو 3.5% وتراجعت البورصة وارتفع سعر الفائدة على سندات الخزينة.
المصدر: رويترز + وكالات
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