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ميركل ترد على انتقاد ترامب للعلاقة بين موسكو وبرلين

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ميركل ترد على انتقاد ترامب للعلاقة بين موسكو وبرلين
Sputnik
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رفضت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبلادها، واعتباره أنها باتت رهينة لدى روسيا بعد الاتفاق على مد خط الغاز" السيل الشمال-2"

وقالت ميركل، اليوم لدى وصولها إلى بروكسل للمشاركة في قمة الناتو: "في هذه المناسبة، أود القول، إنني شخصيا شاهدت، كيف كان الاتحاد السوفيتي يسيطر على جزء من ألمانيا. وأنا سعيدة للغاية لأننا متحدين اليوم وننتهج سياسة مستقلة ونتخذ قرارات مستقلة".

وأضافت أنغيلا ميركل القول: "أتوقع أن تكون المناقشات مشحونة بالخلافات، وستكون للمشاركين في القمة، مواقف مختلفة إزاء العديد من المسائل".

وفي وقت سابق، انتقد ترامب، بشدة دول الناتو التي وافقت على بناء خط أنابيب نقل الغاز "نورد ستريم -2".

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وفي حديثه للصحفيين قبل تناول وجبة الإفطار مع السكرتير العام للناتو ينس ستولتنبرغ، انتقد ترامب، ألمانيا، ووصفها بالرهينة لدى روسيا على خلفية بناء خط "السيل الشمالي-2".

المصدر: نوفوستي

 

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