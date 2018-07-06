ترامب ينتقد ميركل على إسرافها في شراء الغاز الروسي

انهال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتقادات على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على إسرافها في الإنفاق على الغاز الروسي، وتقتيرها على الدفاع.

وقال ترامب، في اجتماع حاشد لأنصاره في مونتانا، إن حصة الإنفاق الدفاعي في ميزانية ألمانيا التي تعتبر أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي، تبقى صغيرة جدا.

وأشار إلى أن بلاده لا تزال الضامنة الرئيسية لأمن دول الاتحاد الأوروبي وأمن ألمانيا.

وأضاف: "بعد ذلك يقومون بتسديد مليارات الدولارات لروسيا لقاء صفقات النفط والغاز، فيما نحن كالبلهاء ندأب على تسديد كامل الإنفاق لقاء كل شيء".

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وبعث ترامب مؤخرا رسائل إلى عدد من قادة دول الاتحاد الأوروبي، أشار لهم فيها إلى ضرورة زيادة إنفاق بلدانهم العسكري، ولفت أنظارهم إلى أن دافعي الضرائب الأمريكيين لا يفهمون حقيقة تقصير البلدان الأوروبية في الوفاء بالتزاماتها الأمنية.

المصدر: نوفوستي