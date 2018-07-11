موسكو: إذا أقدمت أثينا على طرد دبلوماسيينا سنرد بالمثل

أكد مصدر في الخارجية الروسية أن موسكو تعتزم الرد بالمثل على أثينا إذا أقدمت على طلب مغادرة أي دبلوماسي روسي أراضي اليونان.

وأضاف المصدر، أن الرد الجوابي على الممارسات من هذا القبيل، يعتبر أمرا اعتياديا في العرف الدبلوماسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية نقلا عن مصادر دبلوماسية رفيعة، بأن اليونان بصدد طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس، ومنع اثنين آخرين من دخول أراضيها، بسبب ما وصفته "تدخلا في شؤونها الداخلية وتهديدا لأمنها القومي، بمحاولات جمع ونشر المعلومات بطرق غير قانونية ورشوة المسؤولين اليونانيين".

وشددت الصحيفة على أن اليونان ترغب في الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا والمساهمة في تعزيز الصداقة بين شعبي البلدين، مضيفة أن قرار أثينا يخص "ممارسات الروس الأربعة فقط، ولا يمس الموقف الإيجابي العام الذي تتخذه اليونان تجاه روسيا".

المصدر: وكالات