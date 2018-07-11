 
مباشر

مصرع 9 أشخاص في انهيار أرضي شمال شرقي الهند

أخبار العالم

مصرع 9 أشخاص في انهيار أرضي شمال شرقي الهند
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khxi

 لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم الأربعاء بعد أن طمرهم انهيار أرضي في ولاية مانيبور شمال شرقي الهند، وفقا لمصادر محلية.

وقال مسؤول محلي: "لقد لقي 9 أشخاص مصرعهم اليوم بعد أن طمر الانهيار الأرضي 3 أماكن في تامينجلونج، وحتى الآن، انتشلنا 7 جثث".

وأضاف أن الانهيار الأرضي نجم عن الأمطار التي ضربت منطقة تامينجلونج على بعد حوالي 161 كم غربي مانيبور.

وتسبب الانهيار الأرضي بسيل من الطين طمر المنازل، وحاصر السكان بين الحطام والركام، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

المصدر: وكالات 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا