مصرع 9 أشخاص في انهيار أرضي شمال شرقي الهند

لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم الأربعاء بعد أن طمرهم انهيار أرضي في ولاية مانيبور شمال شرقي الهند، وفقا لمصادر محلية.

وقال مسؤول محلي: "لقد لقي 9 أشخاص مصرعهم اليوم بعد أن طمر الانهيار الأرضي 3 أماكن في تامينجلونج، وحتى الآن، انتشلنا 7 جثث".

وأضاف أن الانهيار الأرضي نجم عن الأمطار التي ضربت منطقة تامينجلونج على بعد حوالي 161 كم غربي مانيبور.

وتسبب الانهيار الأرضي بسيل من الطين طمر المنازل، وحاصر السكان بين الحطام والركام، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

9 people killed in landslide triggered by incessant rainfall in Manipurs's Tamenglong district, 7 bodies retrieved from debris so far. Rain over the last few days in the state damaged several roads and a bridge and caused landslides. #Manipur#landslidepic.twitter.com/g3Jw4EMMds — Pranjal Baruah (@Pranjal_khabri) 11 июля 2018 г.

المصدر: وكالات