استقبال "باهت" لترامب في بروكسل والسبب روسيا

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل مساء أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة جدا، للمشاركة في قمة الناتو.

والملفت، أنه لم يتم استقبال الرئيس الأمريكي في المطار، كما جرت العادة، ولاحظت صحيفة "سوار"، أن ترامب لم ينل أي تكريم خاص ومتميز هذه المرة.

وقالت الصحيفة بسخرية وتشفي: "لم ينل ترامب، أية حفاوة من هذا القبيل، خلال زيارته الثانية لبروكسل. بطولة العالم بكرة القدم لا تحدث كل عام ".

وذكّرت الصحيفة، بأن الملك البلجيكي، فيليب، كان في سان بطرسبورغ يشاهد مباراة النصف نهائي ببطولة العالم بكرة القدم بين منتخب بلاده ومنتخب فرنسا. وحضر المباراة كذلك وزير الخارجية ديديه رايندريس.

وتابع رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، تفاصيل المباراة الحاسمة في منطقة المشجعين في مدينة بيرن ليوكونت، حيث يقيم لاعب منتخب بلجيكا إيدين هازارد.

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ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الصحيفة، توجه لاستقبال دونالد ترامب، رئيس قسم البروتوكول في الخارجية البلجيكية، السفير فرانسواز جوستان.

وعلى المستوى نفسه، سيتم استقبال باقي رؤساء حكومات ودول الناتو.

يشار إلى أنه خلال زيارة ترامب لبروكسل في مايو 2017، قام باستقباله رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، في المطار. وبعد ذلك تم استقباله في القصر الملكي.

المصدر: انترفاكس